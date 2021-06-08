Испанское СМИ предложило собственную версию схемы сборной России на Евро-2020

rfs.ru / Михаил Шапаев / Общероссийская общественная организация «Российский футбольный союз»

Испанский портал AS предложил собственную версию схемы российской сборной по футболу, которая может использоваться в грядущем Евро-2020.

Ворота национальной команды, по версии европейских журналистов, может охранять вратарь Антон Шунин. Защитниками на флангах станут Марио Фернандес и Юрий Жирков.

На роль центральных защитников сотрудники испанского СМИ определили Андрея Семенова, Георгия Джикию и Федора Кудряшова. Полузащитниками на флангах окрестили Романа Зобнина и Далера Кузяева, а по центру поля — Алексея Миранчука и Александра Головина. Наконец, в качестве атакующего европейские журналисты видят Артема Дзюбу.

По мнению работников испанского СМИ, тренер российской сборной Станислав Черчесов сделает выбор в пользу построения 5-4-1, где роль атакующего достанется Дзюбе.