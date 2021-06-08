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Российская сборная провела открытую тренировку для болельщиков перед Евро-2020

Спорт
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Российская сборная провела открытую тренировку для болельщиков перед Евро-2020
Nation News / Юлия Нуртдинова

Сборная России под руководством Станислава Черчесова провела открытую тренировку для болельщиков. Подготовка к предстоящему чемпионату Европы прошла на стадионе "ВТБ Арена".

В тренировочном процессе участвовало 27 футболистов. За тренировкой сборной наблюдал первый вице-премьер Российского футбольного союза, олимпийский чемпион 1956 года Никита Симонян.

Защитники Федор Кудряшов и Илья Самошников приняли решение остаться в отеле и заниматься по индивидуальной программе. Кудряшов получил повреждение на предматчевой разминке перед товарищеским поединком с Болгарией, который состоялся 5 июня.

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