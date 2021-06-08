В медиацентре «Патриот» объяснили, почему Европа и США устали от Украины

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Член центрального совета партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Новичков рассказал о том, как США и Европа относятся к Украине.

По словам эксперта, Соединенные Штаты и западные страны устали от Украины. Она создает много проблем своим поведением. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Медиагруппе "Патриот".

"Это как в подъезде пьющий сосед. В определенный момент соседи от него устают. Это действительно такая усталость, сколько можно?" — пояснил депутат.

Он отметил, что так называемые украинские партнеры не способны напрямую заявить о своем недовольстве. Они и дальше будут молчаливо игнорировать страну и отстраняться от нее. Уже сейчас можно наблюдать такую ситуацию, когда на возгласы Киева по проекту "Северный поток — 2" никто не обращает внимания, заключил Новичков.