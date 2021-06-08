Суд учел материалы ФАН о связях Короткова с террористами

youtube.com / Prt Scr / Timukrus

Приморский районный суд Санкт-Петербурга изучил материалы дела и принял во внимание предоставленные ФАН документы о связи журналиста Дениса Короткова с террористами.

Приморский районный суд принял во внимание документы Федерального агентства новостей, подтверждающие связи журналиста Дениса Короткова с террористами запрещенной в РФ организации "Исламское государство" (ИГ*).

Согласно данным суда, представленные доказательства были тщательно изучены, судья учел материалы интервью ФАН с боевиком ИГ Хасановым Шерзодом Музафоровичем, который подтвердил факт взаимодействия с журналистом "Новой газеты".

Кроме того, по информации ФАН, сведения, которые были опубликованы Коротковым в СМИ, раскрыли методику получения доступа к данным о российских военнослужащих. В суде подчеркнули, что решение в пользу Федерального агентства новостей может быть вынесено лишь при наличии вступившего в законную силу обвинительного приговора суда.

В перспективе дело может возбудить и ФСБ РФ, следственное управление ведомства уже получило материалы в отношении журналиста. В настоящее время проверочные мероприятия все еще продолжаются.

* Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации