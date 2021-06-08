Отъезд Гудкова из РФ назвали бегством под видом «борьбы с режимом»

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Дмитрий Гудков поспешил с отъездом из России, он отправился на Украину, а затем в Болгарию, где дает интервью о своей "борьбе с режимом".

Гудков уверен, что его задержание 1 июня — "преследование" за желание участвовать в выборах в Госдуму. Против оппозиционера возбудили уголовное дело по подозрению в причинении имущественного ущерба путем обмана либо злоупотребления доверием (ч. 2 ст. 165 УК РФ).

Отъезд Гудкова из России в момент, когда идут следственные действия в отношении семейного бизнеса, политолог Владимир Шаповалов охарактеризовал вполне конкретно.

"Это бегство человека, которому могут быть предъявлены обвинения в экономических преступлениях, закамуфлированное под "борьбу с режимом". Очевидно, что эта позиция в данном случае будет эксплуатироваться Дмитрием Гудковым в поисках денег спонсоров, которым будет продаваться история "борьбы" Гудкова с Россией", — заявил эксперт в интервью ФАН.

Мнение Шаповалова подтверждает активность Гудкова в СМИ. Сразу после освобождения 3 июня он успел дать интервью нескольким журналистам по приезду на Украину — появился в эфире местного ТВ. Известно о планах беглого фигуранта еще на ряд встреч с журналистами в ближайшее время. Это резко отличается от поведения Гудкова в предыдущие годы. Его почти не было видно на информационном поле. Возможно, он создает шумиху ради внимания потенциальных спонсоров, считает Шаповалов.