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Голландская полиция не подтвердила данные о "российских хакерах" в деле MH17

Политика
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Голландская полиция не подтвердила данные о «российских хакерах» в деле MH17
wikipedia.org / Alf van Beem

Российские хакеры якобы могут иметь отношение к взлому системы полиции Нидерландов в 2017 году, когда проводилось расследование по делу MH17.

Соответствующий материал появился в голландской газете Volkskrant. По данным СМИ, взлом обнаружила Служба общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD). Журналисты попытались приписать инцидент хакерам, связанным с российской Службой внешней разведки.

Изданию не удалось выяснить, получили ли хакеры доступ к данным расследования. Добавим, что в голландской полиции не подтвердили материал прессы.

#mh17 #хакеры #голландия
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