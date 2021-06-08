Голландская полиция не подтвердила данные о «российских хакерах» в деле MH17

wikipedia.org / Alf van Beem

Российские хакеры якобы могут иметь отношение к взлому системы полиции Нидерландов в 2017 году, когда проводилось расследование по делу MH17.

Соответствующий материал появился в голландской газете Volkskrant. По данным СМИ, взлом обнаружила Служба общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD). Журналисты попытались приписать инцидент хакерам, связанным с российской Службой внешней разведки.

Изданию не удалось выяснить, получили ли хакеры доступ к данным расследования. Добавим, что в голландской полиции не подтвердили материал прессы.