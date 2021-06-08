Почти миллиард рублей поступил на счета НКО-иноагентов в РФ из Европы

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Спонсоры из европейских стран перевели на счета 44 НКО-иноагентов в РФ 994 млн рублей за 2020 год. В этом году перечислений становится больше.

Больше всего поступлений приходит из Великобритании, Бельгии, Германии и Швейцарии, сообщил глава комиссии Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

Согласно отчету, в прошлом году на территории РФ действовали 75 НКО-иноагентов. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года объем перечислений вырос приблизительно на 20%, добавил Пискарев.