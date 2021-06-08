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В МИД России емко охарактеризовали идею о переносе минской площадки

Политика
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В МИД России емко охарактеризовали идею о переносе минской площадки
wikipedia.org / Sergey Korovkin 84 / CC BY-SA 3.0

Российские дипломаты прокомментировали идею переноса минской площадки переговоров по Донбассу.

Внешнеполитическое ведомство России считает, что такой шаг никак не изменит поведение украинской стороны.

"Куда ни пересаживай, ситуация с действиями Киева не изменится", — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Польша готова стать новой площадкой для переговоров по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Соответствующее заявление сделал польский посол в Киеве.

#украина #минск #мид рф
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