В МИД России емко охарактеризовали идею о переносе минской площадки

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Российские дипломаты прокомментировали идею переноса минской площадки переговоров по Донбассу.

Внешнеполитическое ведомство России считает, что такой шаг никак не изменит поведение украинской стороны.

"Куда ни пересаживай, ситуация с действиями Киева не изменится", — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Польша готова стать новой площадкой для переговоров по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Соответствующее заявление сделал польский посол в Киеве.