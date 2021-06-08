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Представитель SWIFT исключил блокировку системы в России

Политика
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Представитель SWIFT исключил блокировку системы в России
wikipedia.org / swift.com

SWIFT не планирует отключение РФ от системы, заявил исполнительный директор Российской национальной ассоциации СВИФТ (Россвифт) Роман Чернов.

По его словам, подобный шаг невыгоден для системы. Чернов выступил с соответствующей речью в Государственной думе.

"Нас от SWIFT отключать не собираются. Почему? Очень просто — это никому не выгодно", — подчеркнул представитель системы.

SWIFT является международной межбанковской системой передачи информации и совершения платежей. К ней подключено более 11 тысяч крупных организаций практически во всех странах земного шара. Часто в прессе появляется информация, что Россию якобы могут отключить от SWIFT из-за ужесточения западных санкций.

#госдума #чернов #swift
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