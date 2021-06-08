Суд Нидерландов озвучил заключение «Алмаза-Антея» по делу MH17

Global Look Press / Alexander Ermochenko

Председательствующий судья Хендрик Стинхейс огласил показания специалиста российского концерна "Алмаз-Антей".

Эксперта опросил следственный судья, подчеркнули в Гааге. Специалист обратил внимание на отсутствие ясности картины отметин в форме бабочки на обломках воздушного судна.

По его словам, повреждения необязательно свидетельствуют о поражении ракетой модификации 9М38М1. Однако для следствия признание пробоин в форме бабочки доказывало бы применение оружия, добавил эксперт концерна "Алмаз-Антей".