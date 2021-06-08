Апелляционная палата гаагского трибунала подтвердила приговор Младичу

Федеральное агентство новостей / владимир тулин

Пожизненный приговор экс-командующему армией сербов в Боснии и Герцеговине Ратко Младичу подтвержден апелляционной палатой трибунала в Гааге.

Семья Младича считает приговор несправедливым. Как рассказал ТАСС сын бывшего военачальника, приговор апелляционной палаты противоположен правильному решению. Он также отметил, что по-прежнему не располагает информацией о здоровье своего отца.

Ратко Младич был арестован в Сербии в мае 2011 года. Международный трибунал по бывшей Югославии 22 ноября 2017 года приговорил его к пожизненному заключению. Младич обвиняется в "геноциде", "преступлениях против человечности" и в "нарушении законов и обычаев войны".