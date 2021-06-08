РФС обратился в УЕФА из-за скандальной формы украинской сборной для Евро-2020

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Российский футбольный союз (РФС) направил официальное письмо в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по поводу формы сборной Украины для игр на чемпионате Европы.

Служба коммуникации РФС отметила, что рисунок, изображенный на лицевой стороне формы, является политическим мотивом, использование которых нарушает принципы УЕФА.

"Мы направили письмо в УЕФА, в котором обращаем внимание на использование политических мотивов в форме сборной Украины, что нарушает руководящие принципы регламента УЕФА по экипировке, который запрещает политические высказывания", — приводит РИА Новости слова службы.

В РФС отметили, что футбол всегда должен оставаться вне политики. Подобные проявления могут развязать руки другим странам, желающим использовать спорт для политических высказываний.

Украинская команда заявила форму для Евро-2020. На футболках нанесены очертания страны с включенной в ее состав Республикой Крым. УЕФА утвердил форму.