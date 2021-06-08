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Напавшему на Макрона мужчине может грозить тюремный срок

Политика
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Напавшему на Макрона мужчине может грозить тюремный срок
kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Мужчина, напавший на президента Франции Эммануэля Макрона, может получить тюремный срок, отметили правозащитники.

За насильственные действия в отношении лица, наделенного государственной властью, предусматриваются ответственность в виде трех лет лишения свободы и штраф в размере 45 тысяч евро, рассказали РИА Новости юристы.

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором мужчина ударил Макрона по лицу во время его визита в департамент Дром. В Елисейском дворце сообщили, что французский лидер не пострадал.

#франция #срок #макрон
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