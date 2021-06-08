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Россиянка Павлюченкова вышла в полуфинал "Ролан Гаррос"

Спорт
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Россиянка Павлюченкова вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»
Global Look Press / АГН Москва

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прорвалась в полуфинал турнира "Ролан Гаррос". За выход в финал спортсменка сыграет со словенкой Тамарой Зиданшек.

В четвертьфинале Анастасия Павлюченкова обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счетом 6:7 (2:7), 6:2, 9:7. Теннисистка сумела установить личный рекорд, так как до этого ей не удавалось продвинуться дальше четвертьфинальной стадии турнира.

Помимо именитой спортсменки на открытом чемпионате Франции удачно выступил еще один российский теннисист Даниил Медведев. Впервые в своей карьере он смог добраться до четвертьфинала. В рамках состязаний он обыграл выступающего за Чили Кристиана Гарина.

#павлюченкова #ролан гаррос #большой теннис
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