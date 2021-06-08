Силовики проводят обыски в мэрии Воронежа

Федеральное агентство новостей / Герман Парло

Правоохранители нагрянули с обысками в администрацию Воронежа. Оперативные мероприятия проводились в департаменте градостроительства.

По информации СМИ, такие меры могут быть связаны с затянувшейся реконструкцией парка "Орленок". Подробности расследования пока не сообщаются.

Незадолго до этого обыски прошли в доме бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка, его подозревают в махинациях с местами на кладбищах. Сотрудники ФСБ также провели следственные действия по иным адресам, которые могут быть связаны с экс-градоначальником.