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Силовики проводят обыски в мэрии Воронежа

Происшествия
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Силовики проводят обыски в мэрии Воронежа
Федеральное агентство новостей / Герман Парло

Правоохранители нагрянули с обысками в администрацию Воронежа. Оперативные мероприятия проводились в департаменте градостроительства.

По информации СМИ, такие меры могут быть связаны с затянувшейся реконструкцией парка "Орленок". Подробности расследования пока не сообщаются.

Незадолго до этого обыски прошли в доме бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка, его подозревают в махинациях с местами на кладбищах. Сотрудники ФСБ также провели следственные действия по иным адресам, которые могут быть связаны с экс-градоначальником.

#мэрия #обыски #воронеж
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