Показания свидетелей по делу MH17 впервые опубликовали в Сети

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Свидетели по делу о крушении малайзийского лайнера MH17 над территорией Украины дали свои показания в суде Гааги.

Всего выступили восемь человек. Все они утверждают, что якобы слышали запуск ракеты, а потом громкий взрыв в небе. После этого звука, по их словам, на землю начали падать обломки самолета.

Стоит отметить, что авиаэксперт Юрий Антипов неоднократно ранее утверждал, что лайнер был взорван изнутри. Такие выводы он сделал на основании собственного исследования, в котором опирался на характер повреждений кусков фезюляжа.