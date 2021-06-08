Вирусолог объяснил опасность нарушения санитарных норм во время незаконных акций

Федеральное агентство новостей /

Так называемое "санитарное дело", возбужденное после незаконной акции в Москве 23 января, направили для рассмотрения в Преображенский районный суд столицы.

Организаторов несогласованного митинга обвиняют в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. При этом команда основателя ФБК* (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) называет дело "политически мотивированным".

В беседе с телеканалом RT вирусолог Георгий Викулов заявил, что вероятность заражения коронавирусной инфекцией на улице хоть и не абсолютная, но все-таки существует. При этом акции в центре Москвы прошли с нарушением социальной дистанции. Кроме того, оперштаб города сообщил, что на Пушкинской площади находились 19 нарушителей карантинных мер.

Викулов также напомнил, что COVID-19 сопряжен со смертельной угрозой. В связи с этим меры по предотвращению распространения заболевания должны быть жесткими.

* НКО, выполняющая функции иностранного агента в России