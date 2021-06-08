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«Нашкодивший ребенок»: В Германии резко ответили на действия Украины

Политика
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«Нашкодивший ребенок»: В Германии резко ответили на действия Украины
pixabay.com /

Властям Киева пора бы прекратить «бегать в Берлин» с жалобами на действия Москвы, заявил член международного комитета бундестага ФРГ по международным отношениям Вальдемар Гердт. В беседе с РИА Новости Герд признался, что Германии нужно дать понять Украине — она больше не может рассчитывать, что ее будут «кормить бесплатно». Он напомнил, что Киев уже получил миллиарды от ЕС, которые «просто утонули» и часть этих «пропавших» на Украине средств были налогами граждан Германии.

«Я думаю, что России выгоднее прокачивать больше газа, в том числе через украинскую "трубу". Но для этого нужно создать условия для прокачки. Не бежать в Берлин и жаловаться, как нашкодивший ребенок, а садиться за стол с партнерами и, без присутствия ЕС и США, которые вообще здесь ничего не потеряли», — резко высказался Герд.

Накануне бывший глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко заявил, что Киев в силах остановить «Северный поток  — 2». Правда, только если повезет и совпадут несколько обстоятельств.

#россия #украина #германия #бундестаг
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