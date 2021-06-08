Сбежавший из России Гудков примкнул к украинским пропагандистам

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Бывший депутат Дмитрий Гудков уехал из страны и появился в эфире украинской телепередачи с антироссийской повесткой. Вместе с ним выступал его отец Геннадий Гудков.

В начале июня Гудкова-младшего задержали по делу о причинении особо крупного имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Спустя некоторое время его выпустили на свободу. После этого экс-депутат в спешном порядке отправился на Украину.

Он заявил, что встречи с украинскими журналистами были запланированы им еще давно, кроме того, он намеревался навестить родителей, проживающих в Болгарии. В Киеве Гудковы выступили на передаче "Свобода слова Савика Шустера", гостями которой обычно становятся украинские пропагандисты и радикалы.

Сам факт появления этого семейства на одной площадке с такими людьми говорит о том, что Гудковы пытаются найти поддержку на территории враждебно настроенного к России государства, пишет Nation News.