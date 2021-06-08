Всемирный банк: мировая экономика в 2021 году вырастет на 5,6%

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Рост мировой экономики в 2021 году составит 5,6%, подсчитали эксперты Всемирного банка.

По сведениям организации, это будет самый высокий показатель темпов восстановления после рецессии за последние 80 лет. Основная причина заключается в активном росте экономической активности сразу в нескольких крупных странах.

Согласно докладу ВБ, лучший результат в 2021 году покажет Китай, экономика которого вырастет на 8,5%. Вслед за ним идет Индия с показателем 8,3%, а на третьем месте — США (+6,8%).

При этом аналитики обращают внимание, что страны с формирующимся рынком и развивающиеся государства продолжают испытывать трудности, связанные с пандемией и ее последствиями. По оценке ВБ, большинство таких стран не смогут компенсировать сокращение ВВП до конца 2021 года.