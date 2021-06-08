Журналисту Арустамяну отказали в аккредитации на Евро-2020

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Спортивный журналист Нобель Арустамян не смог получить аккредитацию на чемпионат Европы по футболу из-за того, что в этом ему отказали в Баку.

Отказ организационного комитета Евро-2020 аккредитовывать журналиста оценил спортивный комментатор Василий Уткин в своем Telegram-канале. Он отметил, что для получения права присутствовать на матчах и брать интервью у футболистов необходимо добиться одобрения всех оргкомитетов стран — хозяек чемпионата Европы. Арустамяну в этом праве отказали в Баку.

"Нобель Арустамян фактически не работает на Евро. Он не аккредитован. Баку блокировал Нобеля, который, кстати, бакинец", — заявил Уткин.

Он осудил оргкомитет Баку за подобное решение, так как оно лишило его коллегу возможности работать в своей профессиональной сфере. Чемпионат Европы по футболу состоится в период с 11 июня по 11 июля.