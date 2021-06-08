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IT-специалист оценил вероятность причастности хакеров к сбою в работе сайтов крупных СМИ

Технологии
/ Обновлено: 08 июня 2021 17:25 98

IT-специалист оценил вероятность причастности хакеров к сбою в работе сайтов крупных СМИ
freepik.com / Racool_studio

Сайты крупных средств массовой информации, таких как The Guardian и New York Times, начали работать со сбоями. Эксперт оценил вероятность хакерской атаки на издания.

Причастность хакерских группировок к сбоям в работе сайтов крупных западных средств массовой информации маловероятна. Такое мнение в беседе с сайтом 360tv.ru озвучил специалист по информационной безопасности Денис Батранков.

По словам эксперта, сайты таких крупных СМИ достаточно сложно "обвалить", так как их сервера расположены в разных точках планеты. Кроме того, хакерские DDOS-атаки достаточно быстро перехватываются провайдерами, поэтому они не могут длиться долго.

Сбои наблюдались в работе сайтов Vice, Wired, New York Times, The Guardian, BBC и других СМИ. Кроме того, проблемы наблюдались и в сервисе Twitch, Spotify и Reddit.

#безопасность #сми #хакеры
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