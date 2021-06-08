Макрон схлопотал по лицу от неизвестного мужчины

В Сети появилось видео, на котором видно, как неизвестный мужчина бьет по лицу президента Франции Эммануэля Макрона.

Президент Республики был с рабочим визитом в департаменте Дром. Именно там и произошел инцидент. Макрон выходил из гостиничной школы и направился к автомобилю, но решил подойти к толпе людей у ограждения, чтобы поздороваться.

Когда президент взял одного из мужчин за руку, тот замахнулся и влепил Макрону пощечину. Момент удара попал на видео.

Полицейские задержали двоих мужчин после случившегося. По данным французских СМИ, незадолго до инцидента нападавший кричал, что он анархист.