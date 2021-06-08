Футболистам официально разрешили забивать голы плечом

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Футболистам разрешили забивать мяч в ворота при помощи плеча. Соответствующие поправки внесли в правила определения игры рукой.

В Международном совете футбольных ассоциаций (IFAB) также пересмотрели положение, устанавливающее регламент фиксации офсайда. Соответствующая новость появилась на официальном портале спортивной организации. Новые правила определяют плечо как часть тела, которой футболистам можно забивать гол. С этого момента при оценке положения вне игры учитывается будет плечо спортсмена нападающей команды.