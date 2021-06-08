Политолог Бень объяснил, почему США «устали» от Украины

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После телефонного разговора президента США Джозефа Байдена и его украинского коллеги Владимира Зеленского экспертам стало ясно, что Вашингтон отказывается ставить Киев на первое место во внешней политике.

Политолог и публицист Евгений Бень убежден, что никому, кроме Зеленского, противостояние между Россией и США не нужно. Именно поэтому Байден так жестко «осадил» президента Украины, рассказал эксперт на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот».

«Большой и глобальной войны никто не хочет, потому что глобальная война обернется для цивилизации суицидом. Масштабных подвижек в отношениях между Россией и США сегодня быть не может. И никто в мире не заинтересован в ужесточении этой конфронтации, кроме Киева. Он по своей наивности надеется получить от этого противостояния какую-то выгоду», — заявил Бень.

Ранее бывший замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос рассказывал, что в случае полномасштабных военных действий боеприпасов украинской армии не хватит даже на месяц.