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Судмедэксперты подтвердили, что Соболь нанесла телесные повреждения Субботиной

Происшествия
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Судмедэксперты подтвердили, что Соболь нанесла телесные повреждения Субботиной
instagram.com / @sobollubov

Потерпевшая от рук Любови Соболь — Галина Субботина — получила травму в результате проникновения в ее квартиру. Об этом говорится в материалах судмедэкспертизы.

Бывший юрист ФБК* (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) ворвалась в жилище Субботиной и силой удерживала ее за руку. При этом Соболь удалось проникнуть в квартиру потерпевшей. В результатах судебно-медицинской экспертизы говорится, что женщине был нанесен моральный вред, а также телесные повреждения.

* НКО, выполняющая функции иностранного агента в России

#соболь #субботина #судмедэкспертиза
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