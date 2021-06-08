Судмедэксперты подтвердили, что Соболь нанесла телесные повреждения Субботиной

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Потерпевшая от рук Любови Соболь — Галина Субботина — получила травму в результате проникновения в ее квартиру. Об этом говорится в материалах судмедэкспертизы.

Бывший юрист ФБК* (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) ворвалась в жилище Субботиной и силой удерживала ее за руку. При этом Соболь удалось проникнуть в квартиру потерпевшей. В результатах судебно-медицинской экспертизы говорится, что женщине был нанесен моральный вред, а также телесные повреждения.

* НКО, выполняющая функции иностранного агента в России