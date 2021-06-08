Жена погибшего в ДТП Захарова требует включить ее в перечень наследников

Кадр из сериала «Полёт» /

В суде Рязани рассматривается иск гражданской жены Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое спровоцировал актер Михаил Ефремов. Ирина Стерхова претендует на часть его наследства.

Захаров погиб в ДТП на Садовом кольце в Москве 8 июня 2020 года. Михаил Ефремов, который спровоцировал аварию будучи в состоянии опьянения, получил семь с половиной лет лишения свободы и отбывает наказание в колонии Белгородской области.

У Захарова осталась не только законная супруга, но и гражданская жена. Женщина настаивает, чтобы ее включили в перечень наследников, так как она находилась на иждивении погибшего с июля 2019 года.

Стерхова подала иск еще в прошлом году. Прошло несколько судебных заседаний, но по существу рассматривать дело начали только 30 апреля, передает "Российская газета".