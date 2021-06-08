Минздрав РФ заявил, что после «Спутника V» может потребоваться прививка другой вакциной

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После вакцинации от коронавирусной инфекции "Спутником V" может понадобиться прививка другим препаратом.
Российские исследователи продолжают проводить научные работы в этой области. Сейчас специалисты допускают, что привитым от коронавируса "Спутником V" при ревакцинации потребуется другой препарат.
В России есть еще две вакцины, которые наращивают производство, рассказал заместитель главы Министерства здравоохранения РФ Олег Гриднев на выступлении в Госдуме. Привиться можно будет вакцинами "КовиВак" или "ЭпиВакКорона".