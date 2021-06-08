Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Минздрав РФ заявил, что после "Спутника V" может потребоваться прививка другой вакциной

Общество
93

Минздрав РФ заявил, что после «Спутника V» может потребоваться прививка другой вакциной
Global Look Press / Thiago Prudencio / Keystone Press Agency

После вакцинации от коронавирусной инфекции "Спутником V" может понадобиться прививка другим препаратом.

Российские исследователи продолжают проводить научные работы в этой области. Сейчас специалисты допускают, что привитым от коронавируса "Спутником V" при ревакцинации потребуется другой препарат.

В России есть еще две вакцины, которые наращивают производство, рассказал заместитель главы Министерства здравоохранения РФ Олег Гриднев на выступлении в Госдуме. Привиться можно будет вакцинами "КовиВак" или "ЭпиВакКорона".

#вакцина #Спутник V #ревакцинация
Военные учения "Славянское-братство-2021" пройдут в Краснодарском крае
Военные учения "Славянское-братство-2021" пройдут в Краснодарском крае
Армия
16:53 | 8 июня
Футболистам официально разрешили забивать голы плечом
Футболистам официально разрешили забивать голы плечом
Спорт
16:45 | 8 июня
Макрон схлопотал по лицу от неизвестного мужчины
Макрон схлопотал по лицу от неизвестного мужчины
Политика
16:21 | 8 июня