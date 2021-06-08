Экс-мэр города в Курганской области получил четыре года условно за мошенничество

ИА «Политика Сегодня» /

Бывший глава города Щучье Курганской области Владимир Тамахин признан виновным в мошенничестве и присвоении денег. Суд приговорил экс-градоначальника на четыре года лишения свободы условно, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Щучанский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего главы города Щучье. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение). <…> По результатам рассмотрения уголовного дела подсудимый признан виновным в инкриминируемых преступлениях, ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года», — уточняется в сообщении.

По данным следствия, бывший глава города незаконно начислил себе премии — в сумме около 800 тыс. рублей в период с ноября 2016 года по октябрь 2018 года. В 2017 году Тамахин присвоил более 1 млн рублей, при заключении фальшивых договоров на оказание услуг для администрации Щучье. Сделка была совершена в сговоре с бизнесменом, которому так же вынесен обвинительный приговор.