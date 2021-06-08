«Опасное нацменьшинство»: кого эвакуировали из блокадного Ленинграда в первую очередь

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Блокада Ленинграда войсками нацистской Германии стала одним из самых темных пятен Великой Отечественной войны. За 872 дня от голода и нечеловеческих условий жизни погибло более 600 тысяч жителей, еще около полумиллиона умерли, обороняя город и пытаясь прорвать строй неприятеля.

Пока гражданское население пыталось выжить, съедая по 125 граммов хлеба в день, из города в срочном порядке вывозили советских немцев. Их власти считали «опасным национальным меньшинством», которое в любой момент может устроить диверсию в тылу защитников Ленинграда.

На «большую землю»

К тому моменту, когда солдаты вермахта подошли вплотную к городу, в нем проживало около десяти тысяч немцев, пишут эксперты исторического портала «Русская семерка». В Кремле уже подозревали, что блокада города неизбежна – намерения Адольфа Гитлера были слишком явными. Вождь Третьего рейха намеревался стереть Ленинград с лица земли.

За две недели до начала блокады из Москвы пришло срочное постановление «Об обязательной эвакуации немецкого и финского населения из пригородных районов города Ленинграда». В бумагах говорилось примерно о семи тысячах немцев и 88 тысячах финнов.

wikipedia.org / Sergey Strunnikov / Общественное достояние

НКВД отчасти удалось выполнить эти требования. До окончательного закрытия железнодорожного сообщения на «большую землю» успели вывезти почти 30 тысяч немцев и финнов, при этом «советских ленинградцев» отставили на второй план. Об этом в своей книге «Ленинградские немцы: судьба военных поколений» писала историк Ирина Черкизьянова.

Когда все пути из города были заняты нацистами, эвакуация прекратилась, и всю первую зиму немцы, живущие в Ленинграде, голодали наравне с местными жителями.

Под грифом «секретно»

Весной 1942 года советские власти получили шанс передать в осажденный город партию медикаментов и боеприпасов, однако вместо этого было принято совсем другое решение. 9 марта 1942 года Кремль опубликовал новое постановление о депортации «неблагонадежных элементов».

Немцев, живущих в Ленинграде, без предупреждения заставили собрать вещи и отправиться на железнодорожный вокзал. Поезд довозил их до станции Борисова Грива, где эвакуированных уже ждали машины для поездки по еще не оттаявшей Ладоге.

«18 марта 1942 года неожиданно нас, немцев, подняли. Предупредили за 24 часа, что мы должны собрать свои вещи, предложили продать что-то. Но кому было продавать? Люди голодали. Единственное, что мы продали, – это патефон с пластинками и мои санки. Нас повезли до Финляндского вокзала, посадили в битком набитый поезд. Довезли до переезда, после которого начиналась "Дорога жизни". Нас пересадили на маленькие автобусы, забитые вещами, людьми. Ехали по льду», — вспоминал участник тех событий Георгий Флейшман.

Global Look Press / Russian Look

После этого немцев тайно переправляли в Казахстан и Сибирь, стараясь «не поднимать шума» — тема депортации «опасных элементов» была строго засекречена. На фоне лишений, выпавших на долю жителей блокадного Ленинграда, она вызывала множество спорных вопросов. К примеру, почему при первой же возможности из города спасали немцев, а не голодных детей или женщин?

О том, были ли действительно в блокадном городе случаи диверсий со стороны советских немцев, документы молчат. 26 и 27 марта 1942 года из Ленинграда вывезли порядка 15 тысяч представителей «нацменьшинств», сообщают историки.