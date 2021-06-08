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Германия считает, что США и ЕС должны синхронизировать свою внешнюю политику

Политика
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Германия считает, что США и ЕС должны синхронизировать свою внешнюю политику
Global Look Press / Felix Zahn/photothek.net via www

Соединенные Штаты и Европейский союз должны согласовать политику в отношении Москвы, Пекина и Минска, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Ранее стало известно, что администрация США выразила свои намерения по урегулированию дипломатических отношений с европейскими партнерами. Диалог между Брюсселем и Вашингтоном существенно ухудшился во время президентства Дональда Трампа.

В частности, Белый дом пошел на уступки по отношению к реализации проекта "Северный поток — 2". Германия попривествовала такой шаг.

#сша #германия #хайко маас
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