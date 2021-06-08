Пушков: США не собираются принимать Украину в НАТО и спасать ее экономику

twitter.com / @Alexey_Pushkov

Телефонный разговор Джо Байдена и Владимира Зеленского означает, что Соединенные Штаты Америки продолжат рассматривать Украину в качестве форпоста на границе с РФ, но принимать ее в НАТО и помогать Киеву экономически они не собираются.

Такое мнение в личном Telegram-канале высказал российский сенатор Алексей Пушков, комментируя сообщение главы офиса украинского президента Андрея Ермака о подробностях телефонной беседы Зеленского и Байдена, подчеркнув, что глава Белого дома якобы поддержал евроатлантические устремления Киева.

«Судя по содержанию телефонной беседы Байдена с Зеленским, США по-прежнему рассматривают Украину как свой важный форпост у границ России Это не означает, что они будут включать Украину в НАТО, вытягивать из дыры ее экономику, непременно ссориться из-за нее с немцами по поводу "Северного потока — 2" и тем более воевать за Донбасс», — заявил по этому поводу член Совета Федерации Алексей Пушков.

По словам сенатора, разговор Байдена и Зеленского свидетельствует о том, что американцы собираются и дальше использовать Украину для давления на Россию. Также поведение президента США говорит о том, что Украина останется камнем преткновения в российско-американских отношениях.

politexpert.net / Global Look Press / Yuri Gripas - Pool Via Cnp / Keystone Press Agency / president.gov.ua / Офис Президента Украины

Но, поддерживая украинский курс на евроатлантическую интеграцию, американская администрация рискует пересечь одну из прочерченных Москвой «красных линий», о чем не так давно предупреждал президент РФ Владимир Путин.

«Сообщают, что Киев, как всегда, переврал слова президента США насчет вступления Украины в НАТО. Байден не обещал предоставить ей План действий по вступлению в альянс», — добавил сенатор.

Однако эта позиция Вашингтона является «величиной переменной» и не отменяет общего курса Соединенных Штатов Америки на «подтягивание» Украины к военному блоку НАТО, заключил сенатор.