«Не приезжайте»: Вице-президента США Харрис раскритиковали за слова против мигрантов

Вице-президент США Камала Харрис спустя 2,5 месяца пребывания в должности совершила первую поездку за границу, передают журналисты американского издания Fox News. Ее визит в Гватемалу обернулся очередным скандалом и критикой в адрес Демократической партии.

В ходе пресс-конференции «правая рука» Джо Байдена призвала гватемальских беженцев «не соваться» на границу США и Мексики, которую в народе уже давно прозвали «стеной отчаяния» из-за высокого потока незаконных мигрантов.

Вице-президент напомнила, что существуют легальные способы переезда в США и сообщила, что всех беженцев, пытающихся пробраться через стену на границе с Мексикой, «развернут назад».

По мнению Харрис, проблему с массовой миграцией в Соединенные Штаты можно решить, если выделить Гватемале деньги. Так, накануне в Белом доме сообщили, что направят туда 310 млн долларов. Это, по словам демократов, поможет бороться с торговлей людьми, контрабандой наркотиков и коррупцией в стране.

Между тем сторонники Трампа считают, что методы нынешней администрации США неэффективны и призывают Харрис, наконец, съездить к «стене отчаяния». Это, по мнению республиканцев, поможет вывести переговоры на новый уровень. Вместо этого вице-президент планирует очередную встречу на высшем уровне, на этот раз в Мексике.

При этом и в команде демократов нашлись политики, недовольные высказываниями Харрис в Гватемале. Так, член палаты представителей США от штата Нью-Йорк Александрия Окасио-Кортес написала в Twitter, что ей «печально на это смотреть».

This is disappointing to see.



First, seeking asylum at any US border is a 100% legal method of arrival.



Second, the US spent decades contributing to regime change and destabilization in Latin America. We can’t help set someone’s house on fire and then blame them for fleeing. https://t.co/vADyh5H0bw