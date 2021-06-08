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«Не приезжайте»: Вице-президента США Харрис раскритиковали за слова против мигрантов

Европа и США
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Вице-президента США раскритиковали за закрытие границ для беженцев
PrScr Twitter / @erinschaff

Вице-президент США Камала Харрис спустя 2,5 месяца пребывания в должности совершила первую поездку за границу, передают журналисты американского издания Fox News. Ее визит в Гватемалу обернулся очередным скандалом и критикой в адрес Демократической партии.

В ходе пресс-конференции «правая рука» Джо Байдена призвала гватемальских беженцев «не соваться» на границу США и Мексики, которую в народе уже давно прозвали «стеной отчаяния» из-за высокого потока незаконных мигрантов.

«Я хочу подчеркнуть, что цель нашей работы — помочь гватемальцам обрести надежду у себя на родине. В то же время я хотела бы четко объяснить тем жителям этого региона, которые задумываются о том, чтобы совершить этот опасный путь к границе Соединенных Штатов и Мексики: не приезжайте», — заявила Харрис.

Вице-президент напомнила, что существуют легальные способы переезда в США и сообщила, что всех беженцев, пытающихся пробраться через стену на границе с Мексикой, «развернут назад». 

Вице-президента США раскритиковали за закрытие границ для беженцев
Global Look Press / Office Of Inspector General

По мнению Харрис, проблему с массовой миграцией в Соединенные Штаты можно решить, если выделить Гватемале деньги. Так, накануне в Белом доме сообщили, что направят туда 310 млн долларов. Это, по словам демократов, поможет бороться с торговлей людьми, контрабандой наркотиков и коррупцией в стране.

Между тем сторонники Трампа считают, что методы нынешней администрации США неэффективны и призывают Харрис, наконец, съездить к «стене отчаяния». Это, по мнению республиканцев, поможет вывести переговоры на новый уровень. Вместо этого вице-президент планирует очередную встречу на высшем уровне, на этот раз в Мексике.

«Цель встреч Камалы в Мексике и Гватемале — переложить вину с администрации Байдена на других, а вовсе не урегулировать кризис, который она и Байден создали», — цитирует Fox News директора по связям с общественностью национального комитета Республиканской партии Хайме Флорес.

Вице-президента США раскритиковали за закрытие границ для беженцев
Global Look Press / David Peinado

При этом и в команде демократов нашлись политики, недовольные высказываниями Харрис в Гватемале. Так, член палаты представителей США от штата Нью-Йорк Александрия Окасио-Кортес написала в Twitter, что ей «печально на это смотреть». 

«Во-первых, поиск убежища на любой границе США — это 100% легальный способ прибытия. Во-вторых, США десятилетиями вносили свой вклад в смену режима и дестабилизацию в Латинской Америке. Мы не можем помочь поджечь чей-то дом, а затем обвинить его в бегстве», — отметила демократ из Нью-Йорка.

Камала Харрис, однако, не намерена менять намеченный курс. Она заявила, что не будет тратить время на «широкие жесты» в виде поездок к переполненной мигрантами границе с Мексикой.

#сша #мигранты #вице-президент сша #харрис
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