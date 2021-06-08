«Не приезжайте»: Вице-президента США Харрис раскритиковали за слова против мигрантов

PrScr Twitter / @erinschaff

Вице-президент США Камала Харрис спустя 2,5 месяца пребывания в должности совершила первую поездку за границу, передают журналисты американского издания Fox News. Ее визит в Гватемалу обернулся очередным скандалом и критикой в адрес Демократической партии.

В ходе пресс-конференции «правая рука» Джо Байдена призвала гватемальских беженцев «не соваться» на границу США и Мексики, которую в народе уже давно прозвали «стеной отчаяния» из-за высокого потока незаконных мигрантов.

«Я хочу подчеркнуть, что цель нашей работы — помочь гватемальцам обрести надежду у себя на родине. В то же время я хотела бы четко объяснить тем жителям этого региона, которые задумываются о том, чтобы совершить этот опасный путь к границе Соединенных Штатов и Мексики: не приезжайте», — заявила Харрис.

Вице-президент напомнила, что существуют легальные способы переезда в США и сообщила, что всех беженцев, пытающихся пробраться через стену на границе с Мексикой, «развернут назад».

Global Look Press / Office Of Inspector General

По мнению Харрис, проблему с массовой миграцией в Соединенные Штаты можно решить, если выделить Гватемале деньги. Так, накануне в Белом доме сообщили, что направят туда 310 млн долларов. Это, по словам демократов, поможет бороться с торговлей людьми, контрабандой наркотиков и коррупцией в стране.

Между тем сторонники Трампа считают, что методы нынешней администрации США неэффективны и призывают Харрис, наконец, съездить к «стене отчаяния». Это, по мнению республиканцев, поможет вывести переговоры на новый уровень. Вместо этого вице-президент планирует очередную встречу на высшем уровне, на этот раз в Мексике.

«Цель встреч Камалы в Мексике и Гватемале — переложить вину с администрации Байдена на других, а вовсе не урегулировать кризис, который она и Байден создали», — цитирует Fox News директора по связям с общественностью национального комитета Республиканской партии Хайме Флорес.

Global Look Press / David Peinado

При этом и в команде демократов нашлись политики, недовольные высказываниями Харрис в Гватемале. Так, член палаты представителей США от штата Нью-Йорк Александрия Окасио-Кортес написала в Twitter, что ей «печально на это смотреть».

This is disappointing to see.



First, seeking asylum at any US border is a 100% legal method of arrival.



Second, the US spent decades contributing to regime change and destabilization in Latin America. We can’t help set someone’s house on fire and then blame them for fleeing. https://t.co/vADyh5H0bw — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) June 7, 2021

«Во-первых, поиск убежища на любой границе США — это 100% легальный способ прибытия. Во-вторых, США десятилетиями вносили свой вклад в смену режима и дестабилизацию в Латинской Америке. Мы не можем помочь поджечь чей-то дом, а затем обвинить его в бегстве», — отметила демократ из Нью-Йорка.

Камала Харрис, однако, не намерена менять намеченный курс. Она заявила, что не будет тратить время на «широкие жесты» в виде поездок к переполненной мигрантами границе с Мексикой.