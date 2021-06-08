Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Депутат Онищенко не поверил в непризнание Швейцарией вакцины "Спутник V"

Политика
83

Депутат Онищенко не поверил в непризнание Швейцарией вакцины «Спутник V»
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Сообщение МИД Швейцарии о том, что ведомство не аккредитует на саммит Россия — США журналистов, привившихся вакциной "Спутник V", является наглостью.

Соответствующее заявление сделал депутат Государственной думы РФ Геннадий Онищенко. По его словам, до подобной глупости "даже Госдеп США додуматься не мог", передает "Собеседник".

"Вот это уже наглость! <...> Я больше склонен думать, что это фейк", — подчеркнул политик.

Ранее Онищенко предупредил о росте заболеваемости коронавирусом к осени при низком уровне вакцинации. Прослойка тех, кто имеет иммунитет к инфекции, еще очень маленькая, говорится на сайте 360tv.ru.

#онищенко #швейцария #вакцина
Жена погибшего в ДТП Захарова требует включить ее в перечень наследников
Жена погибшего в ДТП Захарова требует включить ее в перечень наследников
Общество
15:32 | 8 июня
Минздрав РФ заявил, что после "Спутника V" может потребоваться прививка другой вакциной
Минздрав РФ заявил, что после "Спутника V" может потребоваться прививка другой вакциной
Общество
15:29 | 8 июня
Германия считает, что США и ЕС должны синхронизировать свою внешнюю политику
Германия считает, что США и ЕС должны синхронизировать свою внешнюю политику
Политика
15:27 | 8 июня