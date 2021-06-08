Депутат Онищенко не поверил в непризнание Швейцарией вакцины «Спутник V»

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Сообщение МИД Швейцарии о том, что ведомство не аккредитует на саммит Россия — США журналистов, привившихся вакциной "Спутник V", является наглостью.

Соответствующее заявление сделал депутат Государственной думы РФ Геннадий Онищенко. По его словам, до подобной глупости "даже Госдеп США додуматься не мог", передает "Собеседник".

"Вот это уже наглость! <...> Я больше склонен думать, что это фейк", — подчеркнул политик.

Ранее Онищенко предупредил о росте заболеваемости коронавирусом к осени при низком уровне вакцинации. Прослойка тех, кто имеет иммунитет к инфекции, еще очень маленькая, говорится на сайте 360tv.ru.