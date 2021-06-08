«Коммунисты России» требуют МВД поверить, как Бузова получила роль в спектакле про Сталина

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Известная телеведущая, певица Ольга Бузова сыграет в спектакле про молодость Иосифа Сталина и получит за это почти полмиллиона рублей. Спектакль «Чудесный грузин» на сцене МХАТ им. Горького ставит режиссер Рената Сотириади. Бузовой отведена роль певицы кабаре, ставшей шпионкой.

Спектакль еще не вышел, но уже наделал много шума. Например, в рядах партии «Коммунисты России» возмущение присутствием эпатажной телеведущей в спектакле про жизнь Сталина достигло такого уровня, что пришлось созывать заседание политбюро.

«Приглашение этой вертихвостки, так выразился руководитель партии Максим Сурайкин, этой профурсетки, оно, конечно, изначально создает провокативную ситуацию», — не скрывал эмоций в беседе с «Политикой Сегодня» первый секретарь партии Сергей Малинкович.

Негодование Малинковича вызвала и сама героиня, в которую предстоит перевоплотиться Ольге Бузовой. Коммунист с историческим образованием утверждает, что в окружении Сталина не было никаких шпионок.

«Он никогда с этим не был связан. У него была такая тяжелая жизнь и в эмиграции и главным образом здесь. В его жизни было немного женщин, поэтому все это чушь. Сталин — не водевиль, это должна быть серьезная работа», — возмутился политик.

«Коммунисты России» отправили письмо на имя министра культуры Ольги Любимовой с требованием отстранить и худрука МХАТа, и режиссера.

«Потому что это театр государственный, бюджетный театр, это не частная лавочка<...> Конечно, это дело режиссера [кого брать на роль], но театр государственный, поэтому мы требуем, чтобы государство это прекратило. У нас есть и другие люди, помимо Сталина. Например, Иван Сусанин, Александр Невский, есть причисленные к лику святых и если будут брать кого хочу…завтра можно, знаете, с Тверской улицы взять девушку играть роль. Нельзя так делать», — убежден Малинкович.

Федеральное агентство новостей /

Одним обращением в Минкульт «Коммунисты России» не ограничились. По версии последователей идей Ленина, непрофессиональная актриса Бузова не могла просто так получить роль в таком авторитетном театре.

«Потому что Бузова же не является по существу дела известной артисткой. Она блогер, ведущая телепрограмм. Обычно такой конкурс в этом театре на роли даже второго плана, а здесь неизвестно кто. Там есть артистки с историей, с большим количеством ролей в бэкграунде, так сказать. Возможно есть коррупционная составляющая. Это тоже просим проверить, это уже обращаемся в другой орган, в МВД, потому что непонятно каким образом она получила роль», — рассуждает Сергей Малинкович.

«Коммунисты России» рассчитывают, что смогут помешать выходу спектакля «Чудесный грузин», который, по их мнению, является попыткой «очернить, высмеять, принизить и превратить в водевиль» роль Сталина для истории страны.