Соболь намерена обратиться в ЕСПЧ из-за приговора по «квартирному делу»

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Осужденная за незаконное проникновение в квартиру пожилой москвички Любовь Соболь заявила журналистам, что намерена подать жалобу на приговор и обратиться в ЕСПЧ.

Сегодня Перовский суд Москвы отклонил жалобу защиты экс-юриста ФБК*1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) и оставил в силе прежний приговор по "квартирному делу". Соболь получила год исправительных работ с удержанием 10% заработной платы. Кроме того, ей назначили испытательный срок.

Соратница осужденного блогера Алексея Навального продолжает отрицать вину несмотря на то, что экспертиза подтвердила факт нанесения хозяйке жилища телесных повреждений.

* НКО, выполняющая функции иностранного агента в России