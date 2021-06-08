ГД РФ во II чтении одобрила закон о запрете на отождествление роли СССР и Германии в войне

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Государственная дума приняла законопроект о запрете публично приравнивать роль СССР во Второй мировой войне к значению действий фашистской Германии.

ГД одобрила документ во II чтении. Он предполагает изменения в законе "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

В пояснительной записке к законопроекту сказано об участившихся случаях, где в прямом эфире сравнивается роль СССР и Германии в войне. В общий доступ публикуются "обобщающие уничижительные высказывания" с отождествлением целей советского командования и немецкого, подчеркнули авторы документа.