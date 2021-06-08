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Советник британского премьера прибыл в Россию для переговоров с коллегами

Политика
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Советник британского премьера прибыл в Россию для переговоров с коллегами
pixabay.com /

Советник премьер-министра Великобритании по нацбезопасности Стивен Лавгроув находится в Российской Федерации, сообщили представители британского посольства в Москве.

Помимо этого, дипломаты заявили, что советник премьера прибыл для переговоров с российскими коллегами.

"Визит рассчитан на один день", — добавили в дипмиссии.

По словам представителей посольства, Лавгроув намерен обсудить с коллегами вопросы, которые представляют взаимный интерес. Необходимо поддержать каналы коммуникации между двумя государствами открытыми, добавили дипломаты.

#россия #великобритания #лавгроув
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