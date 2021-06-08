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В бундестаге объяснили, кто должен "кормить" Украину

Политика
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В бундестаге объяснили, кто должен «кормить» Украину
pixabay.com / PD

Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст прокомментировал слова президента России Владимира Путина о нежелании "кормить" Украину.

По его словам, такая позиция российского лидера ему понятна. Вместе с тем чиновник отметил, что если Европейский союз хочет поддержать Киев, то должен это делать самостоятельно прямым финансовым траншем, а не прибегая к косвенным платежам за транзит газа через территорию Украины. В конечном итоге такие инициативы ложатся на плечи европейских потребителей газа, резюмировал он.

Ранее стало известно, что Путин принял участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). В ходе своего выступления он заявил, что Россия не обязана "кормить" Украину, комментируя вопрос о газопроводе "Северный поток — 2".

#путин #украина #бундестаг
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