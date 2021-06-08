Более половины украинцев не поддерживают переизбрание Зеленского

Большинство граждан Украины не стали бы голосовать за действующего президента страны Владимира Зеленского, если бы он пошел баллотироваться на второй срок.

Это следует из результатов опроса, который был проведен специалистами Киевского международного института социологии с 27 мая по 1 июня.

На новых президентских выборах за Зеленского проголосовали бы менее 22% украинцев среди всех респондентов и чуть более 27% среди тех, кто определился с выбором. Переизбрание главы государства поддерживают только 37% опрошенных. Более 54% украинцев не отдали бы свои голоса за выдвижение Зеленского на второй срок.

Ранее сообщалось, что Госдума РФ приняла постановление с осуждением проекта Зеленского, в котором русские не входят в список коренных народов Украины, передает сайт 360tv.ru.