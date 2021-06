Футбольный матч между английскими командами остановили из-за взрыва электростанции

Региональное футбольное соревнование в Англии прервал инцидент на электростанции: здание обрушилось в результате взрыва на глазах болельщиков.

Инцидент произошел на территории графства Стаффордшир. Очевидцы были взволнованы эффектным происшествием несмотря на то, что взрыв оказался контролируемой частью демонтажа электростанции. После того, как обрушение приостановило футбольный матч, в Twitter появились ролики со впечатляющего события.

Football match interrupted by power station demolition. A football game taking place in Rugeley, Staffordshire, was interrupted by the controlled demolition of 4 chimneys at a power station in the town. The cooling towers were brought down at 11.15am today (June 6). #rugeley pic.twitter.com/rl3NzEMK0C