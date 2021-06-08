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Футбольный матч между английскими командами остановили из-за взрыва электростанции

Спорт
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Футбольный матч между английскими командами остановили из-за взрыва электростанции
ТАСС / Peter Byrne / PA

Региональное футбольное соревнование в Англии прервал инцидент на электростанции: здание обрушилось в результате взрыва на глазах болельщиков.

Инцидент произошел на территории графства Стаффордшир. Очевидцы были взволнованы эффектным происшествием несмотря на то, что взрыв оказался контролируемой частью демонтажа электростанции. После того, как обрушение приостановило футбольный матч, в Twitter появились ролики со впечатляющего события.

Судя по записям, очевидцев впечатлило обрушение: многие встретили его аплодисментами. К овациям присоединились даже футболисты.

#футбол #взрыв #англия
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