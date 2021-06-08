Крупнейшие интернет-сервисы оказались недоступны по техническим причинам

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Глобальный сбой в работе сайтов затронул множество различных площадок.

Как передает Downdetector, сайты таких гигантов, как Twitter, CNN, New York Times, Guardian, Amazon, Reddit столкнулись с проблемами, связанными с успешным функционированием. Об этом пишет РИА Новости.

Среди недоступных оказались площадки The Guardian, New York Times, Vice, Wired, BBC. Помимо этого, "просадка" коснулась некоторых стриминг-сервисов.

Отмечается, что при попытке входа на сайт демонстрируется ошибка 503, которая может быть связана со сбоями технического характера в работе серверов.