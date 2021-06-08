В Госдуме предположили, когда начнется эксплуатация завершенной ветки «СП-2»

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Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный дал свой прогноз касательно ввода в эксплуатацию достроенной ветки газопровода "Северный поток — 2".

По его словам, первый газ может отправиться в Европу по новой магистрали до конца текущего года. Кроме того, чиновник отметил, что иски экологов не смогут помешать окончанию строительства газопровода.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что первая ветка "Северного потока — 2" успешно завершена. В России ожидают, что вторая ветка также будет достроена до конца года.