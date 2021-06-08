Суд оставил в силе приговор Соболь по делу о незаконном вторжении в жилище

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Приговор экс-юриста ФБК (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) Любови Соболь о вторжении в жилую квартиру остался в силе.

Суд приговорил Соболь к году исправительных работ с удержанием 10% от зарплаты. Судебные органы не изменили приговор по делу о незаконном вторжении.

"В суде первой инстанции я тысячу раз доказала, что я не верблюд, что никаких преступлений не совершала, что дело нужно было закрыть на стадии следствия. Я считаю, что никто со стороны обвинения не доказал, что я виновна в преступлении", — заявила бывший юрист ФБК во время последнего слова.

Жалобу Соболь по делу о вторжении также отклонили. Она признана виновной по статье о нарушении неприкосновенности жилища.

* НКО, выполняющая функции иностранного агента в России