Россиян предупредили о последствиях самолечения коронавируса

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Народные методы гласят, что COVID-19 боится растворов соды и перекиси водорода. Академик РАН Геннадий Онищенко объяснил, почему подобные способы самолечения являются "мракобесием".

Применение растворов перекиси водорода и соды, а также гриба чага и барсучьего жира при заражении коронавирусной инфекцией является не только неэффективным, но и губительным способом лечения, предупредил россиян врач-эпидемиолог.

"Первое, что могу сказать об этих советах — мракобесие. Второе — подобную информацию нужно блокировать", — заявил Онищенко в комментарии Nation News.

Онищенко объяснил опасность подобных советов тем, что они отвлекают людей, которым нужна медицинская помощь, потакая их нежеланию обращаться к специалистам. Иными словами, за то время, что заболевшие тратят на поиски и применение подобных методик, у них могут возникнуть серьезные осложнения. Такие рекомендации, по мнению академика РАН, являются вредительством.