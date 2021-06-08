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Пивоваров стал обвиняемым по делу о нежелательной НКО

Происшествия
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Пивоваров стал обвиняемым по делу о нежелательной НКО
politexpert.net /

Следственный комитет предъявил Андрею Пивоварову обвинение по статье 284.1, предусматривающей наказание за участие в деятельности нежелательной организации.

Бывший директор "Открытой России" (Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ) Андрей Пивоваров находится в СИЗО Краснодара. Ранее ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 31 июля.

Пиоваров не признал свою вину на заседании Первомайского районного суда. Дело против экс- главы "Открытки" завели после репоста в одной из социальных сетей.

#ск #обвинение #пивоваров
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