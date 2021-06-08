Кандидат в депутаты Госдумы Юля Волкова опозорилась в шоу Собчак

Prt Scr instagram.com / @official_juliavolkova

Журналист и телеведущая Ксения Собчак проверила знания законов баллотирующейся в Госдуму экс-певицы Юлии Волковой. В новом выпуске шоу «Осторожно: Собчак» ведущая решила узнать мнение бывшей участницы музыкальной группы t.A.T.u. о «законе Димы Яковлева», согласно которому усыновление российских детей-сирот гражданами США запрещено. Однако суть закона Собчак собеседнице не раскрыла.

Бывшая звезда нулевых попыталась уйти от ответа, улыбнувшись и сказав, что не готова обсуждать глобальные вопросы. Собчак спросила, знает ли Волкова о сути закона, и рассказала собеседнице, что указ якобы подразумевает запрет на игру в футбол в маленьких городах там, где рядом есть проезжая часть. Волкова одобрительно закивала и сказала, что согласна с законом, ведь речь идет о безопасности детей.

Напомним, в мае Волкова обратилась к избирателям с предвыборной речью. Экс-певица баллотировалась в депутаты ГД от Ивановской области на праймериз «Единой России».