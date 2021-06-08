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В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за риска радиационного заражения

Происшествия
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В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за риска радиационного заражения
Невские Новости /

Во Всеволожском районе введен режим повышенной готовности из-за опасности радиационного заражения.

Особый режим введен в поселке Кузьмоловский на границе с Петербургом с 10 часов утра. Данное решение обусловлено ухудшением экологической обстановки из-за ситуации, которая возникла на территории Радиационного комплекса.

В администрации региона сообщили, что режим позволяет усилить контроль на объекте во время передачи полномочий на владение объектом, несущим потенциальную радиационную опасность. Для контроля за обстановкой задействованы датчики постоянного мониторинга радиационной обстановки на территории населенного пункта.

#ленобласть #радиация #особый режим
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