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Рост случаев заражения коронавирусом наблюдается в Москве

Общество
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Рост случаев заражения коронавирусом наблюдается в Москве
Агентство городских новостей Москва / Андрей Никеричев

Прирост пациентов с коронавирусной инфекцией зафиксировали врачи в российской столице. Максимальное количество случаев выявили с 14 мая.

Московские медики зафиксировали COVID-19 у 3817 человек за последние сутки. Показатель прироста заражений составляет 0,32%. В прошлый день было выявлено 3266 пациентов с заболеванием.

Актуальная информация о коронавирусной инфекции в России и в мире опубликована на портале стопкоронавирус.рф. Данные обновляются и дополняются каждые 24 часа.

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