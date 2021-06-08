Рост случаев заражения коронавирусом наблюдается в Москве

Агентство городских новостей Москва / Андрей Никеричев

Прирост пациентов с коронавирусной инфекцией зафиксировали врачи в российской столице. Максимальное количество случаев выявили с 14 мая.

Московские медики зафиксировали COVID-19 у 3817 человек за последние сутки. Показатель прироста заражений составляет 0,32%. В прошлый день было выявлено 3266 пациентов с заболеванием.

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