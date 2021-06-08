Польша обеспокоена решением США ослабить давление на «СП-2»

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Варшава выразила беспокойство из-за решения Вашингтона снизить давление на российский проект "Северный поток — 2".

На соответствующие шаги пошел американский президент Джо Байден. Он отказался блокировать строительство трубопровода. Также госсекретарь Энтони Блинкен назвал реализацию объекта уже свершившимся фактом. Решения были приняты накануне встречи американского лидера с российским президентом Владимиром Путиным в Женеве. Теперь Польша пытается спешно организовать консультации с Вашингтоном.

"Несколько независимых источников подтверждают, что американский президент не предупредил ни Польшу, ни Украину о том, что больше не намерен блокировать строительство газопровода "Северный поток — 2"", — заявляют местные СМИ

Саммит с участием Путина и Байдена состоится 16 июня в Женеве. Формат и количество участников мероприятия еще согласовываются, говорится на сайте 360tv.ru.